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TRT Haber 05.04.2023 13:16

TBMM Başkanı Şentop İsrail'in saldırısını kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıyı kınadı.

TBMM Başkanı Şentop İsrail'in saldırısını kınadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in masum Filistinlilere aralıksız devam eden zulmünün, ramazanda Müslümanların mukaddes vakitlerinde de devam ettiğini belirtti.

İsrail'in tutumuna tepki gösteren Şentop, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum. İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir" değerlendirmesinde bulundu.

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Mustafa Şentop İsrail Filistin Devleti Mescid-i Aksa
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