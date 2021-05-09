İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinliler’e saldırmasının ardından başlayan gerginlik sürüyor.

İsrail'in saldırılarına, Türkiye başta olmak üzere dünyadan da tepki yağdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB), TBMM Başkanlığı'nın girişimiyle İsrail'in Filistinli müslümanlara uyguladığı şiddet ve zulmü kınayan bir bildiri yayımladığını duyurdu.

"Kudüs ve kutsal mekanlarımız bizim kırmızı çizgimizdir"

Şentop, paylaşımında, İSİPAB'ın yaptığı açıklamaya da yer verdi:

"İSİPAB: Kudüs ve kutsal mekanlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in, Kudüs'ün ve Mescid-i Haram'ın statüsünü değiştirmeyi amaçlayan saldırgan operasyonlarını, Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerini sürekli kınamaya devam edeceğiz."

Şentop, Twitter'daki paylaşımında, İSİPAB'ın İngilizce ve Arapça olarak yayımlanan bildirisine de yer verdi.