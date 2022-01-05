Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Çakmak'ı kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Meclis stajyeri Esma Nur Çakmak'ı kabul etti.
Şentop'un makamında gerçekleşen kabulde, milli sporcu Çakmak'ın antrenörü Hüseyin Tuncel de hazır bulundu.
Ankara Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi, 17 yaşındaki Esma Nur Çakmak, aralık ayında Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, Türkiye'den ilk kez hem sol bilekte hem de sağ bilekte şampiyon olan ilk sporcu olmuştu.
Etiketler: Mustafa Şentop
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