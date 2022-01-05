Şentop'un makamında gerçekleşen kabulde, milli sporcu Çakmak'ın antrenörü Hüseyin Tuncel de hazır bulundu.

Ankara Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi, 17 yaşındaki Esma Nur Çakmak, aralık ayında Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, Türkiye'den ilk kez hem sol bilekte hem de sağ bilekte şampiyon olan ilk sporcu olmuştu.