Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü bu kez, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma timinin eğitimine ev sahipliği yaptı.

18 kişilik ekip, Ardahan ve Kars sınırları arasındaki gölde önce dalış için keşif yaptı. Ardından güvenlik önlemi alınarak 20 santimetreye ulaşan buz tabakası kesildi.

Dalış giriş noktasından başlayıp 30 metre ilerideki çıkışta bitecek şekilde planlandı. Dalgıçlar sıfırın altında 10 derece olan suya girdi.

Sarıkamış şehitleri anısına...

Tatbikat nefes kesen görüntülere sahne oldu. Su altı komandoları yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün altında arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi.

Soğuk havada yapılan etkinlik, başarı ile tamamlandı. Eğitim, Sarıkamış Harekatı şehitleri anısına gerçekleştirildi.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: Ertaç Koçak