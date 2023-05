TBMM Başkanı Şentop: Bu seçim Türkiye'nin istikametinin devam edip etmeyeceği noktasında düğümleniyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Büyük Rumeli Buluşması'nda, kendisinin de Gevgeli kökenli olduğunu, ailesinin 100 yıl önce Türkiye'ye yerleştiğini söyledi.

Rumeli'nin evladı olmakla her zaman iftihar ettiğini belirten Şentop, "Ben hepinizin kalbinin, gönlünün Türkiye'yle, İstanbul'la, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte attığını biliyorum. Her zaman, her seçim döneminde böyle oldu. Bu seçim döneminde de müteaddit defalar yurt dışından gelen kardeşlerimiz seçim çalışmalarına katıldılar, desteklerini ifade ettiler. Hepimiz biliyoruz ki güçlü bir Türkiye olursa Türkiye dimdik ayakta olursa dünyanın her tarafında Türkler, Müslümanlar, Rumeli'de, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Afrika'da dünyanın her yerinde daha güçlü, daha itibarlı olurlar, olacaklar. İşte bunun devamı için gayret gösteriyoruz. Sizler Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsunuz ama o da sizi çok seviyor, biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nden çıktıktan sonra ilk ziyaretini Rumeli'ye gerçekleştirdiğine değinen Şentop, AK Parti'nin kuruluşunun temellerinin Rumeli'de atıldığını dile getirdi.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta çok önemli bir seçim yapılacağına vurgu yapan Şentop, "Bu seçimin önemi Türkiye'nin istikametinin devam edip etmeyeceği noktasında düğümleniyor. Tam bağımsız Türkiye, kendi kararını kendisi veren Türkiye, sadece kendi milletinin menfaatini düşünen, ona göre karar veren bir Türkiye olarak yolumuza devam edecek miyiz, yoksa başka yerlerde verilen kararların peşine takılan bir vagon olarak mı Türkiye yoluna devam edecek? İşte bu çok temel kararı vereceğiz. Biliyorsunuz bu kararı herkes merak ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye demektir, Rumeli demektir"

Dünyada küresel vesayet odaklarının sözcüsü medya organlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Tayyip Erdoğan gitsin" başlığında dergilere kapak yaptığını aktaran Şentop, "Ama milletimiz buna 14 Mayıs'ta zaten cevabını verdi. Mesele aslında tam bağımsız Türkiye meselesidir. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'dan ibaret değildir. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye demektir, Rumeli demektir, Türk dünyası, İslam dünyası demektir. İşte bu seçim bunun kararını vereceğiz. Milletimiz Türkiye'nin yeniden büyük Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünün devamı yönünde 14 Mayıs'ta iradesini beyan etti." diye konuştu.

Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin büyük desteğiyle 28 Mayıs'ta yeniden seçileceğine inandığını kaydetti.

Rumeli kökenli insanların Türkiye'nin önemini, bağımsızlığı, vatanı ve vatan toprağını en iyi anlayanlar olduğuna dikkati çeken Şentop, onların vereceği destek ve duaların oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.