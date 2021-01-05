Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Arif Nihat Asya'yı andı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk şiirinin önemli temsilcilerinden Arif Nihat Asya'yı, vefatının 46’ncı yılında, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla andı.
Şentop, mesajında, "Cumhuriyet devri modern şiirimizin öncülerinden, lisanımızın en güzel naatlarından birinin sahibi, büyük vatansever, Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'yı vefat yıl dönümünde minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet devri modern şiirimizin öncülerinden, lisanımızın en güzel “naat”larından birinin sahibi, büyük vatansever, Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'yı vefat yıldönümünde minnet ve rahmetle anıyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 5, 2021
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