Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehit polis Fethi Sekin'i andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört yıl önce İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.
Kılıçdaroğlu Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Dört yıl önce bugün İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain terör saldırısını önlemek için kendi canını siper eden ve teröristlere geçit vermeyen şehidimiz Fethi Sekin’i ve yurdumuzu yaşatmak için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Dört yıl önce bugün İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain terör saldırısını önlemek için kendi canını siper eden ve teröristlere geçit vermeyen şehidimiz #FethiSekin'i ve yurdumuzu yaşatmak için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/horZakqupg— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 5, 2021
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Şehit
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