Kılıçdaroğlu Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Dört yıl önce bugün İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain terör saldırısını önlemek için kendi canını siper eden ve teröristlere geçit vermeyen şehidimiz Fethi Sekin’i ve yurdumuzu yaşatmak için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Dört yıl önce bugün İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain terör saldırısını önlemek için kendi canını siper eden ve teröristlere geçit vermeyen şehidimiz #FethiSekin'i ve yurdumuzu yaşatmak için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/horZakqupg — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 5, 2021