MİT tırları davasında, FETÖ'nün gizli sorumlularından Mustafa İlhan, "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında sözde yönetici İlhan'ın örgütsel eylemleri anlatıldı. Teröristin, MİT tırlarının durdurulmasında jandarmaya ihbarda bulunduğu hatırlatıldı.

Terörist, kriptolu haberleşme programı 'Kakao Talk' kullanıyordu

Mustafa İlhan'ın örgütün kriptolu haberleşme programı "Kakao Talk" kullanıcısı olduğu, FETÖ'ye 2016'da yapılan bir operasyondan haberdar olup 2 hafta önce kaçtığı kaydedildi.

2019 yılında yakalanan teröristin, MİT tırlarının durdurulmasının planlandığı Nevşehir'deki toplantıya katıldığı vurgulandı. Tırların durdurulması eyleminin birincil sorumlularından olduğuna dikkat çekildi.

Gerekçeli kararda Mustafa İlhan'ın yaptığı eylemin, basit bir ihbar olmayıp örgütsel bir plan kapsamında uygulandığı belirtildi.