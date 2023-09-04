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Gündem
AA 04.09.2023 10:49

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Misak-ı Milli'nin millet için büyük bir şeref ve ayağa kalkarak bağımsızlık savaşı vermek adına en yüksek değerler manzumesi olduğunun, Sivas Kongresi'nde en gür sesle tüm dünyaya ilan edildiğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]

Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, Sivas Kongresi'nin, manda ve himayenin kesin olarak reddedildiği, aziz milletin hürriyet, istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği çetin günlerin ve Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından birisi olduğunu kaydetti.


 

Sivas Kongresi'nin çok önemli bir ilkesinin bağımsızlık olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, milli irade, bağımsızlık ve Misak-ı Milli ruhunu Milli Mücadele'nin yol haritası olarak tanzim eden Sivas Kongresi'nde, tam bağımsız Türkiye'nin yolunun açıldığını, Milli Mücadele'ye karargah olan, Kurtuluş Savaşı'nı da yönetecek ilk Meclisin temellerinin atıldığını anımsattı.

"104 yıl evvel şanlı ecdadımızın yaktığı bağımsızlık meşalesi yolumuzu aydınlatıyor"

Kurtulmuş, "Misak-ı Milli'nin millet için büyük bir şeref ve ayağa kalkarak bağımsızlık savaşı vermek adına en yüksek değerler manzumesi olduğu, Sivas Kongresi'nde en gür sesle tüm dünyaya ilan edilmiştir. Biliyoruz ki 104 yıl evvel şanlı ecdadımızın yaktığı bağımsızlık meşalesi, emin adımlarla yürüdüğümüz 'Güçlü ve Büyük Türkiye' yolumuzu aydınlatıyor. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, bizlere bu mukaddes vatanı emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bayrağımız için şehit olan tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun" sözlerine yer verdi.

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Sivas Numan Kurtulmuş
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