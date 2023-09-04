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TRT Haber 04.09.2023 09:10

3 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 7 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Operasyonda yüzlerce kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

3 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin düzenlediği operasyonda 202 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, 2 şüphelinin yakalandığı operasyonun devamında ise 2 şüphelinin daha yakalandığını ve bunlardan 3'ünün tutuklandığını kaydetti.

Ordu ve Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele müdürlüklerinin düzenledikleri operasyonda da 3 uyuşturucu satıcısının yakalandığı ve 397 kilogram skunk, 10 kilogram da toz esrarın ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı İstanbul Uyuşturucu
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