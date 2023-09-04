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Ekonomi
TRT Haber 04.09.2023 08:31

En yüksek ağustos ayı ihracatı yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaştık" açıklamasını yaptı.

En yüksek ağustos ayı ihracatı yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından ağustos ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. 

Bolat, deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini sürdürdüğünü açıkladı. 

Bakan Bolat, ağustos ayında ihracatın yüzde 1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldiğini, böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaşıldığını duyurdu. 

 


 

En fazla ihracat yapılan ülkeler ise 1,8 milyar dolar ile Almanya, 1,3 milyar dolar ile ABD, 1,1 milyar dolar ile Irak oldu. 

 

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