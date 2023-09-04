En yüksek ağustos ayı ihracatı yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından ağustos ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bolat, deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini sürdürdüğünü açıkladı.

Bakan Bolat, ağustos ayında ihracatın yüzde 1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldiğini, böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaşıldığını duyurdu.

Yaşadığımız deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatımız dayanıklı seyrini sürdürmektedir.



Ağustos ayında ihracatımız %1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek Ağustos ayı ihracat değerine ulaştık.… pic.twitter.com/uRniK0jdQG — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) September 4, 2023

En fazla ihracat yapılan ülkeler ise 1,8 milyar dolar ile Almanya, 1,3 milyar dolar ile ABD, 1,1 milyar dolar ile Irak oldu.