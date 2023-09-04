Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı telefonla arayarak tebrik etti

Filenin Sultanları, Türk spor tarihinde bir ilke imza attı. Avrupa Şampiyonluğu kupası, takım kaptanı Eda Erdem'in ellerinde havaya kalktı. O sırada coşku doruğa ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da File'nin Sultanları'nın ve tüm Türkiye'nin yaşadığı bu mutluluğa ortak oldu.

Maçın hemen ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Kaptan Eda Erdem Dündar'ı tebrik etmek istedi.

Bakan, telefonu kaptana verdi ve Erdoğan, Kaptan Eda ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı baştan sona takip ettiğini belirtti, "Çok çekişmeli bir maç oldu" dedi. Takımın başarısından dolayı yaşadığı mutluluğu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları ile bir araya gelme sözü de verdi.

Görüşmenin sonunda Eda Erdem Dündar da telefonla arayarak mutluluklarına ortak olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.