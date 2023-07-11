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Gündem
TRT Haber 11.07.2023 14:56

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bosna Hersek halkına taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından Bosna Hersek halkına taziyelerini sundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bosna Hersek halkına taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 28 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın, insanlığın şahit olduğu en büyük utançlardan olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşetin failleri ve yaşanan bu felakete sessiz kalarak adeta destek olanlar ilelebet insanlığın vicdanında yargılanacaktır.

Bugün, tüm dünyanın Srebrenitsa'da yaşanan acıların tekrarlanmaması için alması gereken tedbirler vardır.

Tükiye, üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle dün olduğu gibi bundan sonra da vicdanın ve adaletin gür sesi olmaya devam edecektir.

Bu vesile ile bir kez daha Srebrenitsa şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, Bosna Hersek halkına taziyelerimi sunuyorum. 

Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız.

 

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