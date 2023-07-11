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Gündem
TRT Haber-AA 11.07.2023 13:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi. Erdoğan, akşam ABD Başkanı Biden ile bir araya gelecek, yarın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve İtalya Başbakanı Meloni ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü
[Fotograf: İHA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ne giden Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Erdoğan’ın bugünkü temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00’de başlaması bekleniyor.

Erdoğan'ın, yarın da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ikili görüşme yapması, zirvenin tamamlanmasının ardından zirve alanında basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Erdoğan bugün ilk oturumda konuşma yapacak

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, bugün NATO Liderler Toplantısı'nın birinci oturumunda konuşma yapacak. Erdoğan bugün ayrıca resmi akşam yemeğinde liderlerle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da NATO Liderler Toplantısı'nın ikinci oturumu ile NATO-Ukrayna Komisyonu Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılarak, katılımcılara hitap edecek.

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