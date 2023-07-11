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Gündem
AA 11.07.2023 13:05

Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin doğrudan temin yöntemiyle yapacakları alımlar Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden de yapılabilecek. Düzenlemeyle küçük esnafın kamu alımlarına daha hızlı ve kolay ulaşması sağlanacak.

Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor

Kamu İhale Kurumunun "Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin doğrudan temin yöntemiyle yapacakları alımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Kurum tarafından 1 Şubat 2022 itibarıyla doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların, EKAP üzerinde duyurulabilmesine ve varsa alıma ilişkin dokümanlara erişilebilmesine yönelik uygulama devreye alınmıştı.

Bugün yayımlanan 1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ uyarınca, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, piyasa fiyat araştırmaları kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilecek.

Rekabet ve şeffaflık daha da güçlendirilecek

EKAP üzerinden alım duyurusu yapılabileceği gibi alıma katılmak isteyen kişilere davet gönderilebilecek, EKAP üzerinden e-fiyat teklifi verilebilecek. Alımlara e-fiyat teklifi sunacak kişiler hızlı ve kolay şekilde EKAP'a kayıt olabilecek.

Alım sonuçları EKAP üzerinden teklif veren gerçek veya tüzel kişilere bildirilecek. Bazı Kanunlara tabi doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar da EKAP üzerinde gerçekleştirilebilecek.

2022 yılında idareler tarafından gerçekleştirilen doğrudan temin sayısının 1 milyonun üzerinde, tutarının 40 milyar liraya yakın olduğu dikkate alındığında bu sayede toplam kamu alımları içinde yaklaşık yüzde 5'lik bir alan daha dijital ortama taşınmış olacak.

Bu yılın başında Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler için zorunlu hale getirilen e-ihale uygulamasından sonra, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara ilişkin süreçlerin de elektronik ortama taşınmasıyla kamu alımlarında rekabet ve şeffaflık ilkelerinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca düzenlemelerle küçük esnafın kamu alımlarına daha hızlı ve kolay bir şekilde erişmesine imkan sağlanmış olacak.

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