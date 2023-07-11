Bakan Uraloğlu: Bu hat Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek

Törende konuşan ve projenin önemine değinen Uraloğlu, bu projenin Asya-Avrupa Demiryolu Koridorunun ilk parçasını oluşturduğunu söyledi. Uraloğlu, “Bu demiryolu hattı Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir. Halkalı Kapıkule Demiryolu Projesi, Asya-Avrupa Demiryolu Koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu proje, İpek Demiryolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümü ile Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir” dedi.

"Seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek"

Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 9 km Ispartakule- Halkalı olmak üzere 3 kısım olan hatların tamamlanmasıyla, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşeceğini söyledi.

Uraloğlu, “Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkması hedeflenmektedir. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ise özellikle Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yeni bir güzergahta saatte 200 km hız yapma niteliği ile hattın yük taşıma kapasitesini artırmakla kalmayıp ülkemizin AB ile yüksek standartlı demiryolu ile bağlanmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

"İpek Demiryolunun en önemli halkası"

Bakan Uraloğlu, ülkemizin Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli bir jeostratejik ve jeopolitik bir konuma sahip olduğunu, İpek Demiryolunun en önemli halkası ve Avrupa’nın başlangıç noktası olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Türkiye’nin Demokratik Hukuk Yapısı ve serbest piyasa ekonomisi ile batının tüm kurumlarıyla bütünleşmeyi benimsemiş olduğunu, Türkiye’nin Avrupa Birliği açısından çok önemli bir paydaş olduğunu ifade etti.

"Türk üreticiler Avrupa’nın vazgeçilmez ticari ortakları"

Bakan Uraloğlu, şu anda yapım aşamasında olan Çerkezköy-Kapıkule demiryoluyla beraber, Kapıkule de Türkiye'yi Avrupa sınırına bağlayan Trans-Avrupa Ulaşım Ağının bir parçası olacağını söyleyerek, “Avrupa için Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortaklarıdır” dedi.

"Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi vizyonuna sahip çıktık"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2003 yılından itibaren Demiryolları için başlattıkları gelişim hamleleriyle devlet politikalarını oluşturduklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini açıklayarak şöyle konuştu;

“2003-2023 yılları arasında ülkemizde demiryollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdik. Son 21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar Lira yatırım yaptık. “Yurdumuzun demir ağlarla örülmesi” vizyonuna sahip çıktık. Demiryollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. 14 bin kilometreye yükselttik”

"Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu"

Ülkemizin ulaşım alanında yaptığı yatırımlardan bahseden Bakan Uraloğlu, çok modlu bağlantı oluşturmanın yanı sıra, kıtalar arasında uluslararası kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek için planlama yaptıklarını ve hayata geçirdiklerini söyleyerek “Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nun hayata geçmesi; bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesi büyük bir titizlikle ele aldığımız işlerin başında geliyor” dedi.