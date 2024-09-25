Az Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.09.2024 17:50

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi. Rusya ile bölgesel ve küresel önemli konularda ortak hareket edebildiklerini belirten Kurtulmuş, ikili ticaretin her türlü zorluğa rağmen giderek geliştiğini, enerji alanında işbirliğinin derinleştiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı ile görüştü
[Fotograf: AA]

Numan Kurtulmuş, görüşmede, Rusya’ya TBMM Başkanı olarak ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Moskova’da, Türkiye-Rusya ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağına inandığı verimli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Kurtulmuş, son dönemde karşılıklı saygıya dayanan işbirliklerinin giderek gelişmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Rusya ile bölgesel ve küresel önemli konularda ortak hareket edebildiklerini belirten Kurtulmuş, ikili ticaretin her türlü zorluğa rağmen giderek geliştiğini, enerji alanında işbirliğinin derinleştiğini vurguladı.

Çeşitli alanlardaki işbirliklerinin olumlu seyretmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Kurtulmuş, bölgesel ve küresel sorunların çözümü için barış, güvenlik, istikrar ve kalkınmayı önemsediklerini bildirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı ile görüştü

Rusya-Ukrayna savaşının bölgenin güvenliği için adil ve kalıcı bir şekilde sonlandırılması talebini dile getiren Kurtulmuş, en kısa sürede barış görüşmelerinin yeniden başlaması gerektiğini, Türkiye’nin bu konuda arabuluculuk görevini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisinin iki kanadıyla da yakın çalışma arzusunda olduklarını aktardı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Volodin ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve parlamento heyetini Rusya’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, üst düzey ziyaretlerin ikili ilişkileri geliştirmek adına yararlı olacağını söyledi.

Kurtulmuş’un Moskova’daki yoğun programlarına dikkati çeken Volodin, iki ülke arasında giderek artan karşılıklı güvenin, ilişkilerin ilerlemesinde önemli rol oynadığını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı ile görüştü

Volodin, bu görüşmeyle karşılıklı güvenin daha da gelişeceğini ve ikili ilişkilere ivme kazandıracağını ifade etti.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş Rusya TBMM
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:23
Bakan Fidan: Gazze'deki kabul edilemez durum, uyanış çağrısı teşkil etmelidir
19:27
Bakan Güler, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla görüştü
18:57
Ankara'da kaçırılan 1487 sikke ele geçirildi
18:58
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
18:37
Tecrübe Atölyesi’nin konuğu Murat Yıldırım
18:34
TRT spikerinden diksiyon eğitimi için doğru adres: TRT Akademi
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
FOTO FOKUS
Dere kenarına çöp döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza
Dere kenarına çöp döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ