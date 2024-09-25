Parçalı Bulutlu 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.09.2024 17:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan KADEM'in fotoğraf sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) ziyarete açılan "Hayatın İçinde Kadın" adlı fotoğraf sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan KADEM'in fotoğraf sergisini gezdi

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nde açılan "Hayatın İçinde Kadın" adlı fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşma öncesi eşi Emine Erdoğan ile sergideki fotoğrafları inceledi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'ndan fotoğraflar hakkında bilgi alan Erdoğan, BM programı için New York'ta bulunan vakfın yönetim kurulu üyeleriyle de bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan KADEM'in fotoğraf sergisini gezdi

Gümrükçüoğlu, Erdoğan'a, mart ayında New York'taki Times Meydanı'nda KADEM tarafından gerçekleştirilen "Gazzeli Kadınlarla Dayanışma Eylemi"ni ve "İnovasyonda Kadın" programına başvuran girişimci kadınların başarı ve azim öykülerini, fotoğraf kareleri üzerinden anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan KADEM'in fotoğraf sergisini gezdi

"Hayatın İçinde Kadın" Sergisi

KADEM'in 2019'dan bu yana düzenlediği fotoğraf yarışmalarında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler ile vakfın gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerde çekilen karelerden oluşan sergide, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda kadının hayatın içinden yansıyan fotoğrafları yer alıyor.

New York'taki BM binasının hemen karşısında bulunan Türkevi'ni ziyarete gelenler, ülkenin kadınlarını sanatsal fotoğraflarda görme imkanı buluyor.

ETİKETLER
ABD Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Sergi
Sıradaki Haber
Yerlikaya: Karasularımızın ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda can kaybı 51'e yükseldi
17:37
Gazze'deki Filistin hükümeti, katil İsrail'in konteynerle gönderdiği 88 cenazeyi iade ediyor
17:33
Dere kenarına çöp döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza
17:53
Haberciliğin yeni yüzü “MOJO”
17:33
İtalya'da vatandaşlık yasasında değişiklik için referandum talebi gerekli imza sayısına ulaştı
17:26
ABD Senatosu, Trump'a yönelik suikast girişimindeki "hataları önlenebilir" buldu
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
FOTO FOKUS
Dere kenarına çöp döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza
Dere kenarına çöp döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ