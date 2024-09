Bakan Güler: Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Yaşar Güler, AK Parti Şırnak İl Başkanlığına geçti. Güler'i, il binası önünde arbane eşliğinde Kürtçe şarkı seslendiren kız çocukları karşıladı.

Bakan Güler, burada AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle görüştü.

Daha sonra bir otelde "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya katılan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnaklılara selamlarını ilettiğini söyledi.

Şırnak'ın birçok alanda sahip olduğu imkanları ve zenginlikleriyle ülkenin en mümtaz şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Güler, tüm bu güzelliklerine rağmen Şırnak'ın maalesef yıllarca terörden çok çektiğini, bölgenin yeterince gelişemediğini, gerçek potansiyelini bir türlü gösteremediğini belirtti.

"Şırnak, petrolle kalkınacak ve bölgenin yıldızı olacaktır"

Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman Mehmetçiğimizin, güvenlik kuvvetlerimizin, güvenlik korucularımızın, hepsinden önemlisi siz Şırnaklı değerli kardeşlerimin fedakarlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasıyla yatırımlar ve refah da artmaya başladı.

Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla terörün izlerinin bölgeden silinmesi, bu güzel toprakların bir an önce kalkınması için var gücüyle çalışıyor. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımdan hayvancılığa, çevre ve şehircilikten turizme kadar, her alanda büyük yatırımlar ve projeler hayata geçiriliyor ve Şırnak'ımız her geçen gün daha da gelişiyor. Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor.

Yeni petrol sahaları keşfediliyor ve petrol üretimi de artıyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfinin Şırnak'ta yapılması bizler için gurur vericidir. Şu anda günlük 47 bin varil petrol üretiliyor. Nitekim, Türkiye'deki günlük petrol üretiminin yüzde 40'tan fazlası şu anda Gabar'da gerçekleştiriliyor. Hiç şüpheniz olmasın ki Şırnak, petrolle kalkınacak ve bölgenin yıldızı olacaktır."

Bunun yanı sıra enerji alanında da yatırımların devam ettiğini ifade eden Güler, Şırnak'ın bölgesel ticarette de bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Güler, Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'nın, ülkenin Irak'a ve Orta Doğu'ya açılan bir sınır kapısı olması nedeniyle önemli bir gelir kaynağı olduğuna işaret ederek, şu anda da Şırnak'ın ilçeler ve çevre illerle bağlantı yollarının yapımının sürdüğünü kaydetti.

Ayrıca Van-Şırnak kara yolunun ihalesinin de yeni yapıldığını belirten Güler, "Bunda da Sayın Vekilimizin büyük katkısı oldu. Ona da teşekkür ediyoruz." dedi.

Tarım ve hayvancılıkta da şehrin sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya koyabilmesi için sulama ve hibe desteği başta olmak üzere çiftçilere önemli destekler sağlanarak bu alanda tam kalkınmanın hedeflendiğini dile getiren Güler, özellikle yer fıstığı üretiminde Şırnak'ın son yılların parlayan yıldızı konumunda olduğunu vurguladı.

Güler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün gerekli destekleri sağladığını, çiftçilerin üretimine katkıda bulunmak ve tarımsal verimliliği artırmak maksadıyla suya erişimle ilgili çalışmaların belde ve köylerde yürütüldüğünü ifade ederek, "Kent Tarımı ile Sebzecilik Gelişiyor Projesi" ile 157 bin sebze fidesi ve tohumunun çiftçilere dağıtıldığını, ayrıca göl, nehir ve barajlara da 1 milyon 650 bin sazan yavrusunun bırakıldığını kaydetti.

"Elde ettiğimiz paha biçilmez bir kazanımdır"

Milli Savunma Bakanlığı olarak da Şırnak'ın gelişimine yönelik katkılar sunma gayretinde olduklarını belirten Güler, çeşitli vesilelerle gerçekleştirdikleri ziyaretlerde tespit ettikleri sorunlara ve iletilen taleplere yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini söyledi.

Güler, ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslar kurarak sorunların çözümü ve yeni yatırımların devamı için de girişimlerde bulunduklarını anlatarak, gelişmelerin takibi açısından Şırnak'tan gelen heyetleri de Ankara'da ağırladıklarını belirtti.

Bu temaslar sonucunda, Şırnaklılardan gelen talep ve beklentilerin bir kısmına yönelik gerekli adımların da atıldığını ifade eden Güler, bazı konularda ise zamana bağlı olarak ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Tüm bunlarla birlikte Şırnak'ın her alanda belirgin bir şekilde değişim ve dönüşüm yaşadığını, sürekli geliştiğini anlatan Güler, sağlanan huzur ve istikrar ile her geçen gün büyüyen Şırnak'a daha güzel hizmetler de kazandıracaklarını kaydetti.

Güler, şöyle konuştu:

"Şırnaklı hemşehrilerimiz ve kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Bunun için hem yerel yönetim hem de merkezi hükümet olarak artan bir şevk ve gayretle Şırnak'ımızı daha da geliştirmek düsturuyla hizmetlerimize devam edeceğiz. Şanlı ecdadımızdan, atalarımızdan bizlere yadigar kalan her şeyi ile mükemmel bu müstesna şehir artık terör örgütlerinin tasallut olduğu değil, birbirinden değerli özelliklerini ortaya koyan bir şehir haline geldi. Her şeyin en güzeline layık Şırnaklı hemşehrilerimin yaşamlarını huzurlu ve en müreffeh bir şekilde sürdüreceği bir iklimin sağlanması, elde ettiğimiz paha biçilmez bir kazanımdır."

"Şehir modern bir görünüme kavuşmuş durumda"

Şırnak'ın hem 2019'daki hem de 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimlerinde iradesini, hizmet ve eser siyasetinden yana kullandığını belirten Güler, bu sayede şehrin belediyecilikte bugüne kadar görmediği hizmetleri son yıllarda almaya başladığını dile getirdi.

Güler, şunları söyledi:

"Şırnaklı kardeşlerimiz, bölgede terör ve şiddete yer olmadığını en güçlü şekilde gösterdi. Belediyelerimiz artık kaynaklarını sadece Şırnaklı kardeşlerimizin hizmetlerine sunuyor. Belediyemizin hemen her noktada sürdürdüğü çalışmalar ile şehir modern bir görünüme kavuşmuş durumda.

Şırnaklı kardeşlerim de modern şehirciliğin gereklerini yerine getiren, Şırnak'a gerçekten hizmet edecek bir belediyecilik anlayışını sonuna kadar hak ediyor. Nitekim Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yarka, belediye başkanlığının ilk döneminde; terörün ortaya çıkardığı izlerin tamamıyla silinmesi, temel yatırımların hizmete alınması gibi birçok önemli projeyi hayata geçirdi.

Belediye Başkanımız, inanıyorum ki bu ikinci döneminde, Şırnak'a olan hizmet aşkı ve 'Şırnak için durmaksızın hizmet' anlayışıyla, çalışmalarını artan bir ivmeyle sürdürecektir."

Cumhuriyet'in ikinci asrının başladığı bu dönemde ve "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda Şırnak'ı daha müreffeh, daha gelişmiş bir seviyeye çıkartmak için çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten Güler, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şırnak'ın sahip olduğu yüksek potansiyel, çalışkan ve genç insan kaynağı, en önemlisi de teröre ve destekçilerine karşı gösterilen birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, elde edeceğimiz başarıların yegane dayanağıdır. Bu konuda daha iyi bir Şırnak için gayret gösteren tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum."

Toplantıya, Milli Savunma Bakan yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da katıldı.