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TRT Haber 25.09.2024 16:54

Yerlikaya: Karasularımızın ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'nde kıyıların güvenliği için alınan önlemleri inceledi. Yerlikaya, "İyi komşuluk ilişkilerinin korunması için karasularımızın ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez" dedi.

Yerlikaya: Karasularımızın ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve ilgili birim amirleriyle birlikte, Komutanlığın çalışmalarını ve Türk karasularının güvenliği için alınan önlemleri inceledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın çalışmalarını, karasularımızın güvenliği için alınan önlemleri yerinde inceledik. Kara vatanımızın her karışı gibi Mavi Vatan'ımızın her damlası da kutsaldır. İyi komşuluk ilişkilerinin korunması için karasularımızın ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

 

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