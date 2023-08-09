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Gündem
AA 09.08.2023 23:54

TBMM Başkanı Kurtulmuş Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ettiklerini belirtti.

"İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir"

Numan Kurtulmuş, "Danimarka'da kutsal kitabımıza yönelik nefret eylemlerini şiddetle telin ediyoruz. İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir. İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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