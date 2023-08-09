Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.08.2023 23:26

Bakanlık'tan 'istismar' iddialarıyla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, koruma altına alınan cinsel istismar mağduru özel gereksinimli kız çocuğunun, kuruluştan izinsiz ayrıldığı süreçlerde yeniden istismara uğradığına yönelik iddiaların titizlikle incelendiğini açıkladı.

Bakanlık'tan 'istismar' iddialarıyla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bazı basın yayın organlarında yer alan "cinsel istismara maruz bırakılan özel gereksinimli kız çocuğu devlet korumasına alındıktan sonra da yine aynı şeyleri yaşadı" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Haberde bahsi geçen mağdur çocuk B.A'nın, 2020'den itibaren Bakanlık tarafından koruma ve bakım altına alındığı belirtilen açıklamada, B.A'ya yönelik cinsel istismar isnadı ile açılan davada sanıkların tutuklu olduğu ve yargılamanın devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, çocuğun kuruluş bakımına alındığı ilk andan itibaren ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi ve psikososyal destek hizmetlerinin, uzman ekipler tarafından sağlandığının altı çizildi.

"Süreç yakından takip edilmektedir"

Rehabilitasyon süreci devam eden B.A'nın zaman zaman kuruluştan izinsiz ayrıldığı, kurumdan her izinsiz ayrılışında ivedilikle kolluk birimlerine haber verilerek kuruluşa hızlıca tesliminin sağlandığı aktarılan açıklamada, "B.A'nın kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı süreçlerde istismara uğradığına yönelik iddialar, ilgili Bakanlıklarla işbirliğiyle titizlikle incelenmekte, süreç yakından takip edilmektedir. B.A'nın halihazırda kurum bakımında uzman ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 4 asker şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:47
Ehliyetine 2038'e kadar el konulan alkollü sürücü, cezasına ceza kattı
23:35
Malatya'daki orman yangını söndürüldü
23:19
Biden: İklim kriziyle ilgili pratikte ulusal acil durum ilan ettim
23:17
Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
23:17
ABD, kritik yazılımlarını korumaya yönelik yapay zeka yarışması başlattı
23:15
Fransa, Nijer'deki cuntanın iddialarını yalanladı
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
FOTO FOKUS
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ