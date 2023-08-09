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Gündem
TRT Haber 09.08.2023 18:20

Derince'deki patlamada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Derince'de Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Derince'deki patlamada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda pazartesi günü meydana gelen patlamada 12 kişinin yaralandığını hatırlattı.

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Yaralananlardan birinin sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim v Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini ifade eden Koca, "Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

Kazada yaralananlardan 7'sinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Koca, 2'si, yoğun bakımda olmak üzere 4 hastanın tedavisinin de halen Kocaeli Şehir Hastanesi'nde devam ettiğini aktardı.

Koca, hastaların sağlıklarına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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