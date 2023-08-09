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Gündem
AA 09.08.2023 19:34

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek şehit düştü, 3 asker yaralandı.

Yaralanan askerler derhal hastaneye sevk edildi. 

Taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgedeki operasyonların devam ettiği açıklandı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

1 yaralı asker daha şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. 

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Terör Örgütü Terörle Mücadele
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