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Gündem
AA 24.06.2025 22:59

TBMM Başkanı Kurtulmuş, grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanları ve grup başkanvekillerini kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle bir araya geldi

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, TBMM Genel Kurulu çalışmalarının daha verimli yürütülmesi ve yasama faaliyetlerinde yapıcı bir üslubun benimsenmesine ilişkin konular ele alındı.

Ayrıca "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeye, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Filiz Kılıç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen katıldı.

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