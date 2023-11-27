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Gündem
AA 27.11.2023 11:26

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu sahaya iniyor

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonu, gelecek haftadan itibaren saha çalışmalarına başlayacak, Ege ve Karadeniz bölgeleri ile Van ve Kayseri'deki iç sularda çalışmalar yapacak.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu sahaya iniyor
[Temsili Fotoğraf: AA]

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, 19 Ekim'den itibaren gerçekleştirdiği toplantılarda ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarının temsilcilerini dinledi.

Balıkçıkla ilgili yürürlükteki mevzuatın durumunu inceleyen; sektör temsilcilerinin dile getirdiği sorun ve talepleri dinleyen Komisyon, 1 Aralık Cuma günü itibarıyla sahada incelemelerde bulunacak.

Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Emrah Karayel, gerçekleştirdikleri dört komisyon toplantısının çok verimli geçtiğini, tüm paydaşların taleplerinin kayıt altına alındığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte saha ziyaretlerine başlayacaklarını belirten Karayel, gelecek haftadan itibaren bir program dahilinde Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi ile iç sulardaki avcılık faaliyetleri hakkında incelemeler yapacaklarını, balıkçı barınaklarını ziyaret edeceklerini, sektör paydaşları ve akademisyenlerle toplantılar gerçekleştireceklerini anlattı.

"Önce Ege'de, sonra da Karadeniz'de olacağız"

Bu kapsamda Komisyon olarak ilk çalışma ziyaretini İzmir'e gerçekleştireceklerini bildiren Karayel, şöyle devam etti:

"1 Aralık itibarıyla Ege Üniversitesindeki su ürünleri fakültelerinde balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların akademik tarafının da dinleneceği bir çalışma yapacağız. Daha sonra İzmir'de saha çalışmamız olacak; üretim tesislerini ziyaret edeceğiz. Devamında Muğla'da hem yetiştiricilik hem de işleme ve diğer tesislerde saha çalışması gerçekleştirip orada sektör temsilcileri ve diğer temsilcilerin katılacağı bir brifing alacağız. Önümüzdeki hafta artık sahadayız. Önce Ege'de, sonra da Karadeniz'de olacağız."

Karadeniz Bölgesi'nin ardından Van ve Kayseri'deki iç sularda saha çalışmaları ve değerlendirme toplantılarına devam edeceklerini dile getiren Karayel, ardından Marmara ve Akdeniz bölgelerine gideceklerini kaydetti.

Karayel, saha ziyaretlerinin ardından dinlenmesi gereken paydaşlar olursa Meclis'e davet edeceklerini sözlerine ekledi.

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