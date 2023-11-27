Çok Bulutlu 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.11.2023 10:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20-26 Kasım tarihlerindeki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, 21 Kasım Salı günü Cezayir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile görüştü. Erdoğan, ziyareti kapsamında Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

22 Kasım Çarşamba günü çevrim içi düzenlenen G20 zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Kasım Perşembe günü ise "Aybüke, Öğretmen Oldum Ben" filminin ilk gösterimine katıldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Cuma günü ise Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni ve 24 Kasım Öğretmenler Günü programlarında katılımcılara hitap etti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 25 Kasım Cumartesi günü düzenlenen programda konuşan Erdoğan, aynı gün Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
Sıradaki Haber
MİT'ten Suriye'de operasyon: Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Gazze Şeridi'ne dün insani yardım taşıyan 150 tır girdi
12:34
Ardahan-Artvin yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
12:27
AB'den İsrail'e tepki: Bu, meşru müdafaa değildir
12:26
Filistinli akademisyen, eşi ve çocuklarına İstanbul'da kavuştu
12:23
İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldı
12:30
18 ilde terör operasyonu: 98 gözaltı
Bartın’da dalgalar nedeniyle yürüyüş yolu ve büfeler zarar gördü
Bartın’da dalgalar nedeniyle yürüyüş yolu ve büfeler zarar gördü
FOTO FOKUS
Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu
Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ