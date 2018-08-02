TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: ABD'nin kararı akıl tutulması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, "ABD yönetiminin bu kararı, aklı selimden uzaklaşmadır, akıl tutulmasıdır, basiretsizliktir." ifadesini kullandı.

ABD'nin kararının Gül ve Soylu'nun azim, kararlılık ve cesaretine zarar vermeyeceğini, aksine güç katacağını belirten Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "ABD yönetiminin bu kararı, aklı selimden uzaklaşmadır, akıl tutulmasıdır, basiretsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

1)Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hakkında Beyaz Saray’ın yaptırım açıklaması, bakanlarımızın azim,kararlılık ve cesaretine zarar vermez;aksine güç katar



ABD yönetiminin bu kararı,aklı selimden uzaklaşmadır;akıl tutulmasıdır;basiretsizliktir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 1 Ağustos 2018

Türkiye'nin binlerce yıllık devlet geleneğine sahip, egemen, bağımsız ve güçlü bir devlet olduğunun altını çizen Bozdağ, hiçbir ülkenin, güç veya kişinin tehdit ederek ya da baskı uygulayarak Türkiye'ye istediğini yaptıramayacağını ifade etti.

Türk milletini, Türkiye devletini başkalarıyla karıştıranların büyük bir yanlışlık içinde olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye ABD'ye mahkum değildir. ABD yönetimi, Türk milletini ve Türkiye'yi karşısına alarak, esas ABD'ye kaybettirmektedir. Türkiye, ABD'ye mecbur veya mahkum değildir. Türkiye, alternatifsiz hiç değildir. Türkiye'yi alternatifsiz veya kendine mecbur veya mahkum görenler hep aldandılar ve de kaybettiler.

ABD yönetimi, uluslararası hukuka aykırı, haksız ve haddini bilmez bir yöntemle Türkiye'den istediğini alamaz. Türkiye baskılara boyun eğecek, tehditlerle hizaya gelecek bir ülke değildir. Baskı, tehdit ve yaptırım Türkiye'ye sökmez. Türkiye, ABD'ye misliyle mukabele edecektir."

Kaynak: AA