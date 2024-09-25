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Gündem
AA 25.09.2024 11:14

TBMM 1 Ekim'de açılacak

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Başkanlık divanı bölümüne tıbbi müdahaleleri hızlandırmak için acil durum butonu yerleştirildi.

TBMM 1 Ekim'de açılacak

29 Temmuz'daki birleşimin ardından tatile giren TBMM Genel Kurulu,15 ve 16 Ağustos'ta gerçekleşen iki olağanüstü toplantının ardından 28. Dönem 3. Yasama Yılı mesaisine 1 Ekim Salı günü yeniden başlayacak.

Yasama yılı öncesi TBMM'de ilgili birimler tarafından yapılan hazırlıklarda sona gelindi.

Bakım onarım çalışmaları kapsamında, TBMM ana binanın zeminde yer alan mermerler ile Şeref Merdivenleri onarılarak bu alanlarda cilalama işlemleri yapıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tören Salonu'ndaki avizelerin yanı sıra ana binanın cephe aydınlatmaları ile çevre aydınlatma lambaları, tasarruflu led lambalarla değiştirildi.

TBMM'deki tüm ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin periyodik bakımları yapılırken, engelli asansörleri başta olmak üzere TBMM'deki tüm asansörlerin de bakımı yapıldı.

İşlerlik testleri yapıldı

Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Genel Kurul'da acil durumlarda hızlı müdahale için Şeref Holü'nde bulunan ilk yardım merkezi ve 112 sağlık istasyonu olarak kullanılan sağlık birimi, milletvekillerine ve personele hizmet veriyor.

Meclis'in çalışmalarına ara vermesinin ardından Genel Kurul'da, başkanlık divanı bölümüne tıbbi müdahaleleri hızlandırmak için acil durum butonu yerleştirildi.

Bu kapsamda, birleşimi yöneten başkanvekilinin acil durumlarda kullanabileceği acil durum butonuna basılması halinde, sağlık ekibi ekipmanı ile Genel Kurul'a yaklaşık 1 dakika içerisinde ulaşacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yüksek camları dağcılar temizledi

Ana binada bulunan parti gruplarına ait makam odaları, kulisler ile grup toplantı salonlarının koltuklarının detaylı temizliği yapılırken, TBMM Ana Bina ve Halkla İlişkiler Binası'nda yüksek yerdeki camlar, dağcılık sertifikalı profesyonel ekipler tarafından temizlendi.

Öte yandan TBMM'de kreş, gündüz bakımevi ve anaokulunun genel temizliği de yapıldı.

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