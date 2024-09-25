CHP'de 'para sayma' davasının ilk duruşması yapıldı

2019 yılında CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen görüntülerle ilgili davanın ilk duruşması İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

22 sanıklı davanın ilk duruşmasına eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz ve Eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül ile birlikte 6 tutuksuz sanık katıldı.

Sanıklar dava dosyasındaki ifadelerinin doğru olduğunu ve aynen tekrar ettiklerini söylediler. Sanıklar arasında olan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eski belediye başkanları mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından dava 29 Kasım'a erteledi.

22 sanık hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.