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Gündem
TRT Haber 25.09.2024 11:09

Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan Malcolm X'in (El-Hajj Malik El-Shabazz) kızı Şahbaz ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'ta Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul etti.

Emine Erdoğan, "Amerika tarihinde ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi olan Malcom X’in değerli kızı Ilyasah Shabazz ile Türkevi’nde bir araya geldik. Başkanlığını yürüttüğü Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi’nin çalışmalarını ele aldık. Merkezin ve Şule Yüksel Şenler Vakfımızın iş birliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Malcom X ile Şule Yüksel Şenler gibi iki mücadeleci ruhun dünyanın her yerinde gençlere rehber olmaya devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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