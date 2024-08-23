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TRT Haber 23.08.2024 12:27

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 479 milyon 141 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Toplam 1 milyar 479 milyon 141 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Bitkisel ürün sigorta desteği 1 milyar 200 milyon, büyükbaş hayvan (besi) desteği 175 milyon 989 bin, kırsal kalkınma yatırım desteği 81 milyon 101 bin, lisanslı depolarda ürün kira, nakliye analiz desteği 12 milyon 875 bin 62 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 8 milyon 324 bin 976 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği 850 bin 962 lira olmak üzere toplam 1 milyar 479 milyon 141 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

 

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İbrahim Yumaklı Tarım Kredi Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Destek
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