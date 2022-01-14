Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gençlere sağlanacak hibe desteği programının ayrıntılarını sosyal medya hesabından duyurdu.

2022 yılında, kırsal alanda yaşayan, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere tüm illerde kırsal alanda destek sağlanacağını duyurdu.

Gençlerimize müjdemiz var.



2022 yılında tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yapılacak 2 bin projeye 200 milyon TL hibe desteği vereceğiz. pic.twitter.com/lNq7DFGBFl — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) January 14, 2022

Hayvansal üretim, su ürünleri, bitkisel üretim, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik geliştirilen çalışmalara 100 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Toplamda 2 bin projeye 200 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Bakan Pakdemirli, "Proje ile gençlerimiz kendi işinin patronu olacak, istihdama ve tarımsal üretime katkı sağlayacaklar" mesajını paylaştı.

Hibe desteğinden faydalanmak isteyenler uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresinden ayrıntılara ulaşabilecek.