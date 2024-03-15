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Gündem
AA 15.03.2024 21:44

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Balıkesir'de mahalle sakinleriyle iftar yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Balıkesir'de mahalle sakinleriyle iftar yaptı
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Karamanköy Mahallesi'ndeki iftar programında yaptığı konuşmada, tüm amaçlarının vatandaşa hizmet olduğunu söyledi.

Vatandaşın hizmetkarı olduklarını belirten Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için yerel yönetimlerden hükümete kadar herkesin büyük gayret gösterdiğini dile getirdi.

Yumaklı, yerel seçim sürecine değinerek, "31 Mart seçimlerinde de sizler Altıeylül'den başlayarak Balıkesir'in bütün ilçelerinde ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığında eğer Cumhur İttifakı'nın adaylarına, yani AK Parti'nin gerçek belediyeciliğine eğer 28 Mayıs'ta olduğu gibi o icazeti verirseniz, elhamdülillah ben şunu söyleyebilirim ki bu birlikte çalışma, bu birlikte gayret etme, bu uyum, bu eş güdüm bizleri bulunduğumuz yerden çok daha iyi yerlere getirecektir" dedi.

Altıeylül ilçesinin sorunlarının takipçisi olacağını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bakanlığımla alakalı her konuda gerek Yücel Başkan gerek Mesut Başkan ne söylemişse onlar aynı zamanda bizim de sözümüzdür, vaadimizdir. Buradan hepinize bunun sözünü veriyorum. İnşallah hep birlikte bunları halletmek üzere çalışacağız, çabalayacağız, gayret sarf edeceğiz. 31 Mart'tan sonra bizim işimiz hafiflemeyecek. Bizim işimiz 2-3 kat daha fazla artacak ama hiç önemli değil. Sizlerin memnuniyeti, sizlerin bizlere duası bize yeter."

İftar programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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