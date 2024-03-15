Bakan Tekin: Çok farklılıklarımız olabilir ama ortak noktada buluşmalıyız

Bakan Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ardahan'da, Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi, onlarla bir süre sohbet etti.

Kongre Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Tekin, burada AK Parti gençleriyle sürücülere iftariyelik dağıttı.

Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ile Yenisey Konuk Evi'ndeki iftar programına katılan Tekin, burada öğretmenlerle bir araya geldi.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerle sohbet etmeyi ve karşılıklı istişareyi önemsediklerini söyledi.

Eğitim ordusunun ortak kararla başaramayacağı hiçbir şey olamayacağına işaret eden Tekin, şunları dile getirdi:

"En iyi ve en başarılı modeli alıp gelsek, Bakanlık da bunu yayınlasa ama öğretmen arkadaşlar bunu içselleştirmezse ve kabullenmezse yaptığımız şeyin hiçbir karşılığı yok. Yaptığımız şeyin hataları, kusurları olsa dahi, arkadaşlarımız kusurları kapatan formda beraberce bu yükü yükleneceğiz psikolojisiyle hareket ederse modelimizin eksiklikleri ve aksaklıkları da olsa daha başarılı olacağımıza inanıyorum. O yüzden biz attığımız her adımda arkadaşlarla konuşalım istiyoruz. Hem yaptığımız şeyleri anlatalım hem de arkadaşlarımızın bizim göremediğimiz, fark edemediğimiz bir eksiklik varsa onu bize hatırlatmalarına imkan oluşturmuş olalım istiyoruz."

Tekin, bu çalışmayı tüm Bakanlık kadrolarıyla yürüttüklerini ve her ilçeye muhakkak bir Bakanlık yetkilisinin uğradığını bildirdi.

Sahada alınan verilerin ve notların öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandığını aktaran Tekin, "Sizlerle birlikte çalışmaktan onur duyuyorum. 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz. Beraber altına imza attığımız bir işin başarısız olma imkanı yok. Çok farklılıklarımız olabilir ama ortak noktada buluşmalıyız. Bizi millet yapan değerler altında buluşmalıyız. Burada buluştuğumuzda altından kalkamayacağımız hiçbir iş olmaz. Bu kadar büyük bir aile ile aynı hedefe odaklanırsak başarmama ihtimalimiz yok. Hep beraber başaracağız" diye konuştu.

Vali Çiçek'i de makamında ziyaret eden Tekin, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.