Tank avcısı KARAOK geliyor: NATO için de çok değerli

Yerli ve milli savunma sanayiinde 2024 yılı da oldukça hızlı başladı… Milli Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurumlarca koordine edilen çalışmaların bazılarında seri üretim kararları alınıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kara Füze Sistemleri İmza Töreni’nde Tayfun, Sungur, TRG-230 ve KARAOK füzelerinin seri üretimi için imzalar atıldı. Törende gösterilen tanıtım videolarında, KARAOK’un hedef tankı ‘top attack’ olarak bilinen üstten vuruşla etkisiz hale getirmesi değerli bir detaydı.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin ile hem bu kabiliyeti hem de KARAOK’un gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerek NATO için ne anlama geldiğini konuştuk…

[KARAOK'un hedef tankı 'top attack' ile vurması dikkatlerden kaçmadı.]

Tankları tepeden vurabilmek neden önemli?

Öncelikle ‘top attack’ ya da ‘üstten vuruş’ kavramını anlatmaya başlıyor Şahin...

Tankların yan ve ön kısımlarının en kalın zırha sahip yerler olduğunu söylüyor. “Zırhın en zayıf olduğu yer ise kulenin üst tarafı. Ancak kritik bir detay daha var. Buradaki zırhın delinmesi durumunda tankın içindeki mühimmatın da infilak etme riski çok yüksek. Bu sebeple 'top-attack' denilen üsten vuruş modu son derece değerli bir kabiliyet” bilgisini paylaşıyor.

“KARAOK ile ilk kez bu imkana kavuşuyoruz”

‘Üstten vuruş’ meselesini Türkiye’nin daha önce tripod üzerinden atılan OMTAS füzesiyle denediğini ve bunu başardığını hatırlatıyor Şahin. "Peki, KARAOK’u özel kılan ne?" diye soruyoruz…

“KARAOK ile ilk kez bizim de omuzdan atılan ve üstten vuruş yapabilen bir tanksavar füzemiz olacak” diyor ve devam ediyor:

“Gerek piyadelerimiz gerek özel kuvvet unsurlarımız şok saldırıları gerçekleştirip hasım unsurların zırhlı birliklerine ağır kayıplar verdirebilecek. Çok ciddi bir kabiliyetten söz ediyoruz.

KARAOK öncesinde elimizde bir muadili yoktu. Özel Kuvvetler Komutanlığı için ABD yapımı Javelin talebi olduğu medyaya yansımıştı. Ancak tedarik gerçekleşti mi bilmiyoruz. Şimdi biz Javelin'e de ciddi bir rakip çıkartıyoruz.

Omuzdan atıldığı için KARAOK haliyle küçük bir füze. Harp başlığı da buna göre tasarlandı. Ancak özellikle üsten vurduğu bir tank, kolay kolay bir daha muharebe sahasına dönemez. İlaveten belki de ilerleyen aşamalarda düşman piyadesine karşı kullanılacak versiyonunu da görebiliriz.”

[KARAOK, sadece TSK için değil NATO adına da son derece kritik bir kazanım oldu.]

“NATO için de değerli bir kazanım”

Anıl Şahin, omuzdan tek er tarafından atılan ve ‘top attack’ kabiliyetine sahip olan füzeler arasında KARAOK’un ABD’li Javelin dışında kayda değer bir rakibi olmadığı görüşünde.

Burada ilginç bir detay daha veriyor ve Türk mühendislerce geliştirilen KARAOK’un NATO için de çok değerli bir kazanım olduğuna işaret ediyor.



“KARAOK, NATO'da bu özelliklere sahip omuzdan atılabilen ikinci füze olacak” bilgisini paylaştıktan sonra ilgili füzenin testlerinin yeni tamamlandığını, muhtemelen bu yıldan itibaren az sayıda teslimatın gerçekleşeceğini söylüyor.

KARAOK füzesinin genel özellikleri

ROKETSAN imzalı KARAOK omuzdan atılan tanksavar füzesi ülkemizin en kısa menzilli füzelerinden biri. Proje başlarken ilk etapta 1,5 kilometre menzil hedeflense de gelinen noktada daha uzun menzillere ulaşıldığı biliniyor.

Savunma sanayii çevrelerince KARAOK ve benzer projeler, omuzdan atıldığı için geliştirilmesi en zor tanksavar füzeleri olarak kabul ediliyor.

Tek er tarafından omuzdan kolayca ateşlenebilecek füzenin envantere girmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde ilerliyor.

Manşet görsel ve info grafik tasarım: Ayhan Akgün - TRT Haber