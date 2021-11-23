Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilere 10 kat daha pahalı su ücreti ile nikah ücretlerinin arttırılması konusundaki teklifi Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

Kararın ardından Özcan açıklama yaptı.

İki yabancı uyruklunun Bolu'da evlenmesi durumunda nikah ücretinin 100 bin lira olacağını anımsatan Özcan, "İkincisi, zaten bizim suda farklı tarifelerimiz vardı. Tek tarife yok. Resmi kurum, ticarethane, inşaat grubu, gazi, dul ve yetimlerle ilgili tarifelerimiz var. Bir de 4658 sayılı yasa kapsamında Bolu'da oturma izni almış geçici sığınmacılarla ilgili de bir tarife oluşturduk. Yabancı uyruklu kişilerin resmi para birimi Türk lirası değil, biz de bunu Amerikan doları olarak belirledik." diye konuştu.

"Rahatsız oldularsa Şam'da su daha ucuz, buyursunlar"

Tanju Özcan, bu karardan sadece oturma izni alan kişilerin etkileneceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletlerin (BM) geçici koruma altında tuttuğu, tamamen kontrolünde tuttuğu grup var, onlar bunun dışında. Ayrıca, Cenevre Sözleşmesi hükümleri gereğince 'Türkiye'de ben mülteciyim veya göçmen statüsü kazandım' diyenler de bundan etkilenmeyecek. Biz ırkçılık yapmıyoruz, faşist asla değiliz. Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldu mu? Oldularsa Şam'da su daha ucuz, buyursunlar. Lazkiye'de baktık, su Bolu'daki tarifeden daha ucuz. Nikah ücretleri de ucuz Şam'da."

HDP'li Gergerlioğlu'na tepki: Asıl ırkçı sensin

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, TBMM'deki basın açıklamasında, kendisine yönelik sözlerine tepki gösteren Özcan, "Sen bir şehit ailesini ziyaret edip 'Allah rahmet eylesin' dedin mi? Sen bu PKK terör örgütüne bir gün, 'Siz terör örgütüsünüz' diyebildin mi? Asıl ırkçı sensin, asıl faşist sensin" dedi.

Türkiye'de farklı etnik kesimlere mensup vatandaşların olduğunu dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Ben Türk milletinin mensubuyum. Türk milleti derken de etnik köken üzerinden konuşmuyorum. Bu ülkede etnik kökeni farklı insanlar var. Etnik köken şereftir. Ben etnik olarak Manav'ım. Çerkez olanlar, Kürt olanlar var bu ülkede. Alt kimlikleriyle gurur duyar insanlar ama milletlerin bir de üst kimliği olur. Türkiye'deki üst kimlik, Türk milleti tanımıdır. İşte bu Gergerlioğlu gibi adamların derdi de bu milleti dağıtmak, bölmek, parçalamak. Gergerlioğlu gibi ırkçı, faşist, terör sevicilerin bu sözlerini nefretle kınıyorum"

Ne olmuştu?

Bolu Belediye Meclisinde dün yapılan bütçe görüşmelerinde, yabancıların evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlenmişti.

Soruşturma başlatıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca (TİHEK), yabancılara su kullanımı ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatıldı.

Bakan Gül'den Tanju Özcan'ın ayrımcı kararına tepki

Adalet Bakanı Gül, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılar için aldığı ayrımcı kararlarına tepki gösterdi. Gül, "CHP’li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış" dedi.