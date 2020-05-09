Maskesiz binilmeyecek. Kolonya zorunlu olacak. İçişleri Bakanlığı Taksilerle ilgili genelge yayınladı. Müşteri ve taksicilerin uyması gereken kurallar belirlendi. Buna göre, müşteriler taksiye maskesiz binemeyecek. Ticari taksi şoförleri kişisel hijyen kurallarına uyacak ve araç içinde mutlaka maskeli olacak.

Taksiler aynı anda 3 kişiden fazla yolcu alamayacak.

Temizlik konusunda da önemli adımlar atıldı. Kolonya ya da dezenfektan bulundurma zorunluluğu getirildi. Her müşteriden sonra araçta yolcuların fiziksel temas edebileceği yerler dezenfekte edilecek, araç içerisinin havalandırılması sağlanacak

Taksi durakları ve taksiler en az haftada bir kez dezenfekte edilecek, dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacak.

Ayrıca taksilerde temasız ödeme yöntemlerinin yaygınlaştırılması teşvik edilecek.