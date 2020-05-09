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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma
[Fotoğraf: DHA]
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından, araç sayım sistemi ve elektronik cihazları taşıyacak TAK’ın kurulması için çalışmalar başladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Anadolu'dan Avrupa'ya Geçiş Güzergâh Kuzey Platform'da iş makineleriyle birlikte çalışmalara başladı.
Çalışmalar sırasında ulaşım, 3 şeride düşürülerek kontrolü geçiş sağlanacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki çalışmaların, 17 Mayıs tarihinde bitmesi bekleniyor.
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