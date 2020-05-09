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Gözler Kabine toplantısında

'Yeni Normal' dönemi için ilk adımlar atıldı. Sırada yeni adımlar var. Gözler, Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında. Gündemde birçok başlık olacak. Restoran, kafe ve pastanelerin durumu da bu toplantıda gündeme gelebilir.

Bu mekanlarda yiyeceklerin hazırlanma süreci, üzerinde titizlikle durulan bir konu.

Gerekli hijyen koşulları, oturma düzeni gibi usuller belirlenmeye çalışılıyor. Salgınla mücadelenin seyrine bakılacak. Olumlu sonuçlar devam ederse bu tesisler Temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Tabii yarı kapasite ile çalışmak koşulu ile.

Düğün salonları, sinema ve gösteri merkezleri

Yaz mevsimi yaklaşıyor. Düğün salonlarının durumu da en çok merak edilen konular arasında. Aynı süreç burada da yaşanacak. Olumlu seyir devam ederse Temmuz ayı sonu ya da Ağustos ayı başında düğün salonlarının açılması bekleniyor. Bu takvim, sinema salonları ve gösteri merkezleri için de geçerli.

Telafi eğitimleri yaz sonu

Merak edilen bir diğer konu da telafi eğitimleri. Bu planlamada hedef öğrencilerin iyi bir yaz tatili geçirebilmesi. Onun için telafi eğitimlerinin Ağustos sonu başlaması bekleniyor. Telafi döneminin ardından da yeni eğitim öğretim yılına geçilecek. Eğitimler öncesinde okullarda dezenfekte işlemi titizlikle yürütülecek.