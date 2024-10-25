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DHA 25.10.2024 10:41

Taksicilerden şehitler için konvoy

TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısı, İstanbul'daki taksiciler tarafından kınandı. Mesajları ise "Teröre inat, daha çok çalışmak ve mücadele etmek" oldu.

Şişli'de toplanan yüzlerce taksici, araçlarına astıkları Türk bayrakları ile konvoy halinde Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi.

Taksiciler burada şehitler için saygı duruşunda bulunarak basın açıklaması yaptı.

"Teröristlere inat canla başla çalışarak mücadele edeceğiz"

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Dündar, meslektaşları şehit Murat Arslan için başsağlığı dilerken, "Başkentimiz Ankara'da devletimizin ve milletimizin göz bebeği TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınamak ve terörün her türlüsünü lanetlemek için yüzlerce taksi ve taksi şoförü meslektaşımız ile bu alanda toplandık. Bu baki devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, huzuru ve barışı için, bu topraklarda yaşayan herkes gibi hainlere ve teröristlere inat canla, başla daha çok çalışarak mücadele edeceğiz."

Taksicilerden şehitler için konvoy

Taksiciler, saldırıda şehit olan meslektaşları Şehit Murat Arslan'ı da unutmadı

"Yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimizden bir tanesi de bizler gibi taksi şoförlüğü yapan Murat Arslan abimizdi. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."

ETİKETLER
İstanbul Şehit Taksi Terör Saldırısı Terörle Mücadele TUSAŞ
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Taksicilerden şehitler için konvoy
Taksicilerden şehitler için konvoy
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