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TRT Haber 25.10.2024 10:29

31 ilde terör örgütü PKK operasyonu: 176 terörist yakalandı

31 ilde PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen “GÜRZ-20” operasyonlarında 176 terör örgütü mensubu yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van'da "Gürz-20" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 176 terör örgütü mensubunun yakalandığını aktaran Yerlikaya, zanlıların, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunduğu, terör örgütüne finans sağladığı, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve yol kapama, lastik yakma, taş, hava fişek ve molotofkokteyli atma şeklinde kanunsuz gösterilere katıldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu maddeyle örgütsel doküman ve dijital materyallerin ele geçirildiğini kaydederek, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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PKK/KCK PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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