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Gündem
AA 25.10.2024 10:14

Bakan Bolat: Yatırımları artırma kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı"na ilişkin, "Muhatap ülkelerle gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkilerimizi güçlendirme, ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımları artırma noktasında kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk" dedi.

Bakan Bolat: Yatırımları artırma kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk
[Fotograf: AA]

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılan "Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi, ticaret, diplomasi, savunma sanayisi, teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanlarda attığı adımlar sayesinde yükselen bir güç olarak küresel arenada öne çıktığını belirten Bolat, ülkenin, bazı odakların engelleme çabalarına karşılık yoluna büyük kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi.

Bolat, şunları kaydetti:

"Muhatap ülkelerle gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkilerimizi güçlendirme, ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımları artırma noktasında kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Vatanımızın ve milletimizin refahı, güvenliği ve istikrarı için her şart altında çalışmaya, terörün her çeşidiyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle önceki gün Ankara'da düzenlenen terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum."

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Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat BRICS
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