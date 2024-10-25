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Gündem
AA 25.10.2024 09:15

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Aktaş'ın, Mardin’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü mensubu Aktaş'ın, "Gürz-19" operasyonu kapsamında Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini belirtti.

 

"Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek." ifadesini kullanan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü mensubuyla birlikte M16 tüfek, 1 AKİS tüfek, 5 dolu M16 şarjörü, 5 dolu AKİS şarjörü, 4 el bombası, 2 taşınır powerbank, 3 dürbün, 1 mühimmat yeleği, 1 sırt çantası, 1 termal şemsiye, 1 termal güneş paneli, 4 hilti şarj aleti, 1 ses kayıt cihazı, 1 el feneri ele geçirildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

ETİKETLER
Son Dakika Ali Yerlikaya Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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