Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahıl yüklü 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini açıkladı. 2 gemi bugün İstanbul'un kuzeyinde denetlenecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.
Etiketler: Ukrayna Gemi Milli Savunma Bakanlığı
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