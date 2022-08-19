Üst kasa, toplayıcı, cepbankçı...

Bu kelimeler aslında yasadışı bahis çetelerinin nasıl bir sistemle çalıştıklarını anlatıyor.

75 şüpheliden 56'sı yakalandı

Geçtiğimiz günlerde 8 ilde eş zamanlı yasadışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 75 şüpheliden 56’sı yakalanarak gözaltına alındı.

İddialara göre; şüpheliler ‘Totobo’ isimli yasadışı bahis sitesi üzerinden 1 milyar ciro yaptı.

Şüpheliler mal varlıklarının büyük kısmını yurt dışına kaçırdılar

Operasyonla eş zamanlı olarak şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. El konulanlar arasında lüks otomobiller, 7 bin dolar para ayrıca cep telefonları mevcuttu. Ancak şüphelilerin birçok mal varlığını ise yurt dışına kaçırdıkları tespit edildi.

Yurtdışına para ve mal kaçırmanın ise bir sebebi vardı. Eğer yakalanır ve ceza alırlarsa, hapisten çıktıktan sonra bahis işletmeye yeniden devam etmeyi hedefliyorlardı.

Bölge bölge örgütleniyorlar

Çetenin çalışma biçimi de dikkat çekici…

Ya yurtdışındaki yasal bir bahis şirketinden bir panel satın alıyor veya kiralıyorlar; ya da kendileri bir site tasarlatıyorlar. Sonra da çete liderinin altında ilçe, il, bölge sorumluluk alanları oluşturarak yavaş yavaş yayılıyorlar.

Öte yandan da çete; toplayıcılar, cepbankcılar yani ATM’ciler, üst kasa ve kasa, isimli hiyerarşik bir yapı organize ediyorlar.

Site üzerinden oyuncuların gönderdiği paralar önce ATM'ciler tarafından çekiliyor. ATM’ciler bu paraları üstleri olan toplayıcılara gönderiyorlar.

Hızlı olmak için ATM'lerden motosikletle hareket ediyorlar

Toplayıcılar ise parayı en üstte, kasa ya da üst kasa diye adlandırılan yönetici sıfatındaki kişilere teslim ediyor.

Çete üyelerinin faaliyetlerini devam ettirirken dikkat ettiği en önemli noktalardan birisi ise ATM’ler. Paraları çekerken yakalanmamak için farklı farklı ATM’ler kullanıyorlar. Ardından da hızlı olması için motosikletle hareket ediyorlar.

Üçüncü kişiler genç, vergi muafı, asgari ücretli kişilerden seçiliyor

Hiyerarşinin en üstündeki bahis organizatörleri yüksek güvenlikli lüks rezidanslarda oturuyorlar. Kazandıkları paraları da çoğunlukla yine kaldıkları evlerde tutuyorlar.

Çetelerin izledikleri en önemli yöntemlerden biri de üçüncü kişiler üzerinden hareket etmek. Çünkü bahis paraları üçüncü kişilerin hesaplarına atılıyor. Bunlar genç yaşlarda vergi muafı, sabıkasız, öğrenci ya da asgari ücretle geçinen kişilerden seçiliyor.

Ardından bu kişiler sistemi öğrenebilecekleri bir eğitimden geçiriliyor. Eğitimle çete üyeleri artık örgüte dahil olarak çalışmaya başlıyor.

Telefon hatlarını yabancı kişilerin üzerine alıyorlar

Bahis çetelerinin dikkat ettikleri bir başka husus ise haberleşme ağları.

Yakalanmanın önüne geçmek için telefon hatlarını yabancı uyruklu kişiler üzerine alıyorlar. Görüşmelerini ise şifreli programlar üzerinden gerçekleştiriyorlar.

Çete üyesi anlattı: Kendi iletişim programımız haricinde konuşmamız yasaktı

Hatta bahis çeteleri hakkında daha önce açılmış bir iddianameye yansıyan bir şüpheli örgütte haberleşmenin ne kadar önemli olduğunu şu ifadesiyle anlattı:

“Ben firmanın ATM’den çekmiş olduğum paralarını kazanan şahısların hesaplarına yatırıyorum. Aylık 6 bin lira kazancım oluyordu. Bu işlemlerde vardiya usulü bulunuyor. Vardiyalar ATM’ler boş kalmayacak şekilde düzenlenirdi. Slack dışında WhatsApp ya da başka yerlerde konuşmamız yasaktı ve işten kovulma sebebimizdi."

Paraların taşınmasında da yine üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.

ATM'lerden çekilen paralar rezidanslara taşınırken sık sık araç değiştirerek izlerini kaybettiriyorlar. Soğuk cüzdan vasıtasıyla paraları yurtdışına çıkarıyorlar. Bunu da 3. kişiler üzerinden yapıyorlar.

Haber: Hilal Yıldırım

Kamera: Hayrettin Kavi