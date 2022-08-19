Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, programını İstanbul'da sürdürdü.

İlk olarak Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gitti.

Kral Abdullah Şah'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik etti. Oktay, geziye ilişkin anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kral Abdullah Şah için Marmara Üniversitesi'nde tören

Malezya Kralı'nın İstanbul'daki ikinci adresi ise Marmara Üniversitesi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Sultan Abdullah Şah için fahri doktora töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Abdullah Şah'ı törende de yalnız bırakmadı.

"Üniversitelerimizin Malezya'daki yükseköğretim kurumlarıyla iş birliklerini destekliyoruz"

Oktay törende şu konuşmayı yaptı:

"Türkiye ve Malezya arasında uhuvveti muhabbeti ve dayanışmayı azami düzeyde tesis etmek için eğitim ve özellikle yükseköğretim önemli fırsatlar sunmaktadır. Üniversitelerimizin Malezya'daki yükseköğretim kurumlarıyla iş birliklerini en güçlü şekilde destekliyoruz. Zaten zannediyorum bu da burada bir mihenk taşı olacaktır."

[Fotoğraf: AA]

Malezya Kralı da, fahri doktora unvanını Malezya gençliğine armağan ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, cübbesini giydi.