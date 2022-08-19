Sadece 12 ayda yapılamaz denilen yapıldı.

Türkiye, dünyada bu silahı üreten ülkeler arasına girdi.

Milli Deniz Topu, deniz testlerini de başarıyla tamamlayarak envantere girdi.

Milli Deniz Topu testleri geçti

Milli Savunma Bakanlığı'nın tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topunun ilk test atışı geçen sene Aralık ayında yapıldı.

Bir ay önce de TCG Beykoz gemisine deniz testleri için entegre edildi.

Kara bombardımanı, su üstü atışları ve uçaksavar atışları başarıyla tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

20 kilometre menzilde dakikada 80 atış yapabiliyor

Milli Deniz Topu, 20 kilometre menzile sahip ve 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabiliyor.

Namlu çapı 76 milimetre, uzunluğu ise 4,7 metre. Hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanında kullanılıyor.