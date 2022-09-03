Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 12:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Tahıl sevkiyatı sürüyor: 1 gemi yola çıktı, 9 gemi bekliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir geminin daha hareket ettiğini, 9 geminin ise hava koşulları nedeniyle hareket için beklediğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından bir gemi daha yola çıktı, 9 gemi hareket için bekliyor.
Açıklamada, "Bölgedeki olumsuz hava durumu nedeniyle 9 gemi Ukrayna limanlarında hareket için beklerken 1 gemi ise seyre çıktı" ifadeleri kullanıldı.
Tahıl sevkiyatı kapsamında;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2022
Bölgedeki olumsuz hava durumu nedeniyle 9 gemi Ukrayna limanlarında hareket için beklerken 1 gemi ise seyre çıktı. #MSB
Etiketler: Ukrayna Milli Savunma Bakanlığı
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