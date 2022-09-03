Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından bir gemi daha yola çıktı, 9 gemi hareket için bekliyor.

Açıklamada, "Bölgedeki olumsuz hava durumu nedeniyle 9 gemi Ukrayna limanlarında hareket için beklerken 1 gemi ise seyre çıktı" ifadeleri kullanıldı.