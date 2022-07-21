İmza töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de hazır bulunacak.

Türkiye'nin tahıl krizinin çözülebilmesi için ortaya koyduğu çaba sonuç verdi. Taraflar, İstanbul'da bir araya gelerek Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalayacak.

Böylece, savaş nedeniyle Ukrayna'dan sevkiyatı yapılamayan tonlarca tahıl, Karadeniz üzerinden dünya piyasasına ulaşabilecek.

Tarafları anlaşmaya ikna etmede Türkiye kilit rol oynadı

Anlaşmaya ilişkin açıklama, İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Açıklamada saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla imza töreni yapılacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de imza töreninde hazır bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'tahıl koridorunun' hayata geçirilebilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

İki tarafın heyetleri, 13 Temmuz'da Tahıl Koridoru Zirvesi için İstanbul'da yüz yüze buluştu.

Zirvede sağlanan uzlaşı anlaşmanın kapısını açtı

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tahran'da gerçekleşen Türkiye-İran-Rusya 3'lü Zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir araya gelmişti.

Dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Ev sahibi sıfatıyla ara buluculuğumuz var" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın önemine dikkat çekildi.

Açıklamada "Ukrayna tahılının çıkarılmasına yönelik anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz" denildi.